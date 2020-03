“Jam gati t’ju ulem në gjunjë”, Rama: Mooos! Do të merrni në qafë familje dhe miq!

Kryeministri Edi Rama ka bërë një apel për të gjithë qytetarët e pandërgjegjësuar për rrezikun që u kanoset nga koronavirusi. Ai u kërkoi edhe një herë në “Facebook” që të bëjnë durim. Kreu i qeverisë ju lut qytetarëve që të mos dalin më në rrugë për ajrosje sepse rrezikojnë shumë jo vetëm veten, por edhe të afërmit e tyre.

“🔴 O NJERËZ O XHAN! PO AMAN MORE SI DONI T’JUA THEM JUVE QË AKOMA DILNI NËPËR LAGJE PËR AJROSJE, QË DO MERRNI NË QAFË FAMILJEN, MIQTË, KALIMTARË QË NUK JU KANË ASNJË BORXH?! JAM GATI T’JU ULEM NË GJUNJ DHE T’JU LUTEM: MOS!!!🙏 M😩😩😩S!!!🙏🙏🙏 M😩😩😩😩S SE PO HIDHNI NË PLEHRA SAKRIFICAT E NJË POPULLI TË TËRË!!! M😩😩😩😩😩S🙏🙏🙏🙏🙏”

Një thirrje ai e pati edhe për njerëzit që mblidhen grumbull nëpër dyqane e markete.

“🔴 PO JU O MOTRA E VËLLEZËR SI DONI T’JU LUTEM QË TË MOS BËHENI GARUMBULL KUR SHKONI PËR TË BLERË, PO TË MBANI RADHË NË DISTANCË DHE DURONI SA T’JU VIJË RADHA?! JAM GATI T’JU SHTRIHEM PARA SYVE DHE T’JU LUTEM: MOS!!!🙏 M😩😩😩S!!!🙏🙏🙏 M😩😩😩😩S SE PO BËNI MISH PËR TOP FAMILJEN TUAJ DHE DHJETRA NJERËZ TË PAFAJSHËM, DUKE U SJELLË SI TEK DERA E AUTOBUZIT APO STADIUMIT!!! M😩😩😩😩😩S🙏🙏🙏🙏🙏”

Në fund, Rama solli edhe një herë në vëmendje atë se çfarë po ndodh në Itali prej COVID-19 dhe sesi njerëzit që humbin jetën, nuk kanë as vend ku të prehen.

“🔴 SHIKOJENI ÇFARË PO HEQ ITALIA KU PO MBETEN TË VDEKURIT PA VARR E PO IKIN ME KAMIONA USHTRIE RRUGËVE DHE LEXOJENI ÇFARË SHKRUAN KY POSTIM, KU EDHE KJO FOTO KU S’KA NJERËZ GARUMBULL E AS ECJE PËR DORE, QUHET NJË SKANDAL😡 KËTA BËJNË VRAP MES BOMBAVE TË PADUKSHME DHE PASTAJ U THËRRET VDEKJA NJERËZIT E SHTËPISË, E S’U GJEJNË DOT MË JO KREVAT NË SPITAL, PO AS NJË COPË VARR😡😡😡 🔴 M😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩S🙏🙏🙏 🔴 DUR😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱NIIIIIIIII🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”