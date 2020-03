Sipas te dhenave te dates 20 mars, rreth 10 mijë njerez kanë humbur jetën nga COVID-19 në të gjithë botën deri të enjten në mbrëmje vonë.

Për herë pas kaq muajsh, është Italia që regjistron numri më të të madh të viktimave me 3405, ndërsa Kina ka 175 më pak.

Ky vend nga ku lindi virusi I rrezikshëm sa vjen e normalizohet me vetëm 8 viktima këtë të enjte.

Spanja me 192 viktima dhe Irani me 149 të vdekur janë vende që shqetësojnë shumë, por edhe Franca me 108 të vdekur është problem I madh.

SHBA me 24 viktima, Holanda me 18, Gjermania me 16, Anglia me 40, Belgjika me 7 dhe Zvicra me 8 janë gjithashtu shtete ku COVID 19 po përparon shumë shpejt.

Në total në mbarë botën llogariten 242 mijë persona të prekur nga të cilët 87 mijë janë shëruar.