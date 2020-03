Rama shpalos planin me 7 pika, ja kush do të përfitojë

‘Ekonomia jonë nuk mund të zbatojë ëndrrat opozitare apo atyre që nuk dinë tablat e shumëzimit. Do të financojmë mbijetesën në luftë, të atyre nga ne që do të përfundojnë në kthetrat e armikut, atyre që nuk shkojnë në punë, atyre që pa biznesin e vogël mbijetojnë nesër. Këta janë ata që kanë më shumë nevojë në këtë moment, të tjerët jo vetëm që nuk duhet të kërkojnë, por të hapim nëse duhet të kalojmë në planin B. Sepse të parët ata me halle reale nuk duhet ti lëmë vetëm, të dytët të bëjnë luftën e tyre si të gjithë të tjerët dhe ekonomikisht ndryshe nga të tjerët. Unë doja që në planin A të impononim dicka nga vetja, si biznesi i madh apo kanë një pagë të lartë, por më bindën si mesazh i gabuar, ku do të dilte se shteti nuk ka para. Nuk do të pregim asnjë pagë përvec të këshillit të ministrave dhe deputetëve që do të marrin gjysëmn e rrogës deri në fund. Presidentit haka e do që ti bëj një falenderim se po ndihmon si duhet me sa mundet. Plani ynë ka shtatë pika;

Së pari 2.5 mld lekë për luftën në vijën e zjarrit për pajisje dhe mbështetje për personelin

10 mld lekë për garnaci sovrane për komapnitë që kanë vështirësi për pagat

6.5 mld lekë për nevojat imediate për shkresat në nevojë për biznesin, papunësinë

2 mld lekë për Mbrojtjen për operacionin humanintar

1 mld lekë për qeverinë për cdo urgjencë

do të fshoijmë përgjithmonë për kamatëvoneta për energjinë me efekt 15 mld lekë do të përfitojnë 211024 abonetet

Do të riskedlojmë tatim fitim për të gjithë biznesin nga 2-14 mln lekë.