Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se ministra e deputetë do të marrin gjysmën e pagës deri në fund të kësaj lufte, duke iu referuar koronavirusit. Teksa prezantoi masat e qeverisë, Rama falënderoi Presidentin e Republikës Ilir Meta për të cilin tha se qysh se kemi hyrë në këtë luftë po ndihmon si mundet dhe sa mundet por ia la në dorë të vendosë ai vetë nëse do e dhurojë pagën për këtë kauzë.

“Unë në fakt doja që qysh në planin A, të impononim heqjen e diçkaje nga vetja për të gjitha ata që sot fitojnë më shumë si biznes i madh apo kanë një pagë të lartë në sektorin publik por më bindën se ky mund të perceptohej gabimisht si një mesazh i gabuar dhe të hynte pastaj në ato gojët pa perimetër të ekraneve të mbrëmjes nga ku do dilte si arsye se shteti nuk ka para për të paguar rrogat e pensionet, prandaj nuk do prekim hë për hë asnjë pagë tjetër përveç pagave të anëtarëve të Këshillit të Ministrave dhe deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, të cilët do marrin gjysmën e rrogës deri në mbarimin e luftës. Nuk duam të krijojmë asnjë keqkuptim duke përgjysmuar pagën e Presidentit të Republikës të cilit, haka e do që t’i bëj një falënderim publik për faktin se qysh se kemi hyrë në këtë luftë po ndihmon si mundet dhe sa mundet apo pagat e drejtuesve të lartë të institucioneve të pavarura. Në këtë fazë është në dorën e tyre ta bëjnë këtë gjë ose jo”, deklaroi kryeministri Edi Rama.