Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar tregtarët e shumicës në lidhje me abuzimet e ditëve të fundit sa i takon çmimeve të produkteve, të cilat janë rritur ndjeshëm.

Përmes një postimi në ‘Facebook’ Rama thekson se këta tregtarë duhet të lexojnë aktin normativ, në lidhje me pasojat e rënda që do të bien mbi ta nëse luajnë me popullin.

MESAZHI I RAMES

🔴 U BËJ THIRRJE TË GJITHË TREGTARËVE TË SHUMICËS TË LEXOJNË AKTIN NORMATIV TË MASAVE SPECIALE TË LUFTËS DHE TË MOS LUAJNË ME POPULLIN, SEPSE PASOJAT QË DO TË BIEN MBI TA DO TË JENË SHUMË TË RËNDA, E NUK KANË PËR T’I GËZUAR LEKËT E ABUZIMEVE ME ÇMIMET NË KËTË KOHË LUFTE, KU S’KA HARAM QË DO IU BËHET HALLALL!

KUSH I SHTRËNGON SHITËSIT E PAKICË TË BËJNË FATURA TË RREME KRYEN NJË PALIGJSHMËRI QË NË KËTË KOHË DO TË KONSIDEROHET KRIM DHE DO TË TRAJTOHET SI KRIM👊