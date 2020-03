Kryeminsitri i vendit, Edi Rama, bën me dije se ka nisur shpërndarja e ndihmave për personat e prekur nga tërmeti tragjik i 26 nëntorit, ku një pjesë e tyre jetojnë në çadra dhe në kushte tepër të vështira.

Teksa ka publikuar një video në “Facebook”, kryeminstri thekson se ky operacion humanitar do të shpërndahet në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të izolimit total nga COVID-19.

Fokus të veçantë u shpreh kryeministri Rama kanë pensionistët e vetmuar dhe familjet, të cilat jetojnë në varfëri.

“Ka nisur sot dhe do të shtrihet hap pas hapi në ditët në vijim rrjeti i solidaritetit në çadrat e të prekurve nga tërmeti, në dyert e pensionistëve të vetmuar dhe të familjeve më të varfra. Ministrja e Mbrojtjes do të udhëheqë këtë operacion humanitar në rang republike, së bashku me me kryetarët e bashkive dhe prefektët e qarqeve. Durim, besim dhe përsëri durim”, thotë Rama.