Numri i të infektuarve nga koronavirusi në botë e ka kaluar pothuajse 200.000, me një total vdekjesh prej 8000 persona. Janë këto të dhënat e fudnit të shrëdara nga Johns Hopkisn University. Saktësiht janë 201.436 të infektuar dhe 8006 të vdekur. Personat e shëruar deri tani janë 82.032.

‘Në një krizë të jashtzakonshme dhe të paprecedent, përgjigja është të vëmë në lojë cdo instrument reagimi, sipas llogjikës ‘whatever it takes’ dhe Europa në këtë luftë duhet të reagojë e bashkuar. Kështu ka thënë të martën kryeministri italian Giuseppe Conte gjatë një takimi videokonference me liderët e bashkimit Europian. Conte ka ftuar të gjithë ‘të mos krijojnë iluzione që ndonjë Vend anëtar i Be nuk do të preket nga cunami ekonomiko-social dhe i ka ftuar të gjithë të jenë të përgjegjshëm’.

’Duhet tu sigurojmë qytetarëve tanë kurimet e nevojshme dhe mbrojtjen sociale ekonomike për të cilën kanë nevojë. Nuk ka alternativa të tjera’, ka thënë, ‘duke drejtuar në mes të instrumenteve të mundshëm, një fond garancie europiane, për të pasur mundësi të financojmë me urgjencë të gjitha iniciativat e qeverive vecmas, për të mbrojtur ekonomitë e tyre.

’Nëse do të veprojmë të ndarë do të jetë pa vlere dhe kjo na bën më të dobët dhe të ekspozuar nga reagimet e tregut’, ka shtuar kryeministri italian.