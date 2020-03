Si asnjëherë më parë rrethi i Gramishit është nën masa të rrepta sigurie. Si në hyrje të qytetit, po ashtu edhe në dalje, forcat e shumta të Policisë së Rendit të shoqëruara edhe nga Policia Bashkiake kanë bllok, abulanca.

Kreu i bashkise, Klodian Taçe, falenderon qytetatet per ndergjegjesimin ku si gjithmone qytetaret e gramshit shembullore ne zbatimet e vendimeve te qeverrive.

Ai thekshon se per zonat rurale funizimi i ushqimoreve do behet me mjetet e bashkise per te siguruar edhe me shume mosperhapjen e virusit

“Deri tani fatmirsishte ne Gramsh nuk kemi asnje rast te shfaqur me coronavirus. Eshte bere dizifektimi i fazes se dyte i te gjitha institucioneve dhe rruget kryesore te qytetit.

Punonjesit e njesive vendore jane ne terren per te indetifikuar e ndihmuar te moshuarit, te cilet jetojne vetem, jane verifikuar te gjithe personat qe kane vizituar kohet e fundit vendet e prekura nga virusi”, shprehet kryebashkiaku.