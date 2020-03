Shkolla greke jopublike Omiros në qytetin e Korcës sot përmes një njoftimi iu ka bërë te ditur prinderve se nje nga mesuesit ka rezultuar pozitiv me COVID-19. Shkolla sqaron se pjesetari i stafit te ketij institucioni rezultoi i prekur me koronavirus diten e premte.

NJOFTIMI I SHKOLLES

Të dashur prindër, ju informojmë se një person prej stafit edukativ të Shkollës “Omiros” u gjend pozitiv ndaj koronavirusit ditën e Premte dt 13/03/2020. Shkolla jonë u mbyll ditën e hënë, 4 ditë para se të shfaqej rasti, dhe ishte e vetmja ditë që dikush prej stafit dhe fëmijëve mund të ketë erdhur në kontakt me personin e infektuar, i cili nuk ishte në dijeni për problemin deri ditën që iu shfaqën shenjat e para dhe shkoi në spital, ku pas analizave rezultoi pozitiv. Duke pasur parsysh dhe propabilitetin më minimal të një infeksioni të mundshëm, jemi të detyruar t’iu vëmë në dijeni që të jeni më vigjilentë në lidhje me shëndetin tuaj dhe të ndiqni udhëzimet e mëposhtme në rast se keni një prej shenjave të bëra publike e që lidhen me infektimin nga ky virus.

Më poshtë kemi udhëzimet e Organizmit Kombëtar të Shëndetit Publik.

Persona që erdhën në kontakt me një rast të verifikuar apo të dyshimtë të infektimit me koronovirusin e ri (psh anëtarët e familjes, miqtë, kolegët, profesionistët e shëndetit) ndjekin shëndetin e tyre (matin temperaturën dy herë në ditë) nga dita e kontaktit të fundit me këtë rast që prej 14 ditësh.

Është i domosdoshëm komunikimi i (përditshëm) me profesionistët e shëndetit gjatë gjithë kohës së karantinës.

Përgjatë gjithë kësaj periudhe (14 ditore) duhet të aplikohen rregullat si më poshtë:

Qëndrim në dhomë e cila vazhdimisht pastrohet ajri që përdoret vetëm për këtë person.

•Kufizim i të gjithë atyre që kujdesen për personin, një person i cili i përket grupit të rrezikut (dmth janë të një moshe të madhe dhe nuk ka sëmundje kronike).

•Nuk lejohen vizitat

•Qëndrim i anëtarëve të tjerë të familjes në dhomë tjetër nëse kjo nuk është e mundur të qëndrojnë të paktën në 2 m largësi nga personi.

•Izolim nga lëvizjet e personit në shtëpi, sa të jetë e mundur.

•Ajrosia sa më e mirë e ambienteve të përbashkëta.

•Larje e mirë e duarve para dhe pas kontaktit me njeriun ose ambientn e tij (dhomë, objekte) , para ushqimit dhe pas përdorimit të banjës (larje duarsh me ujë e sapun ose përdorimi i dizifektantit nëse duart e tij janë dukshëm të ndotura ose jo).

•Gjithmonë të mbulhet goja dhe hunda gjatë momentit që kollitet ose tështin.

•Hedhje e kujdesshme e mbeturinave dhe materialeve të përdorura për mbulimin e hundës apo të gojës, larje e kujdesshme në rast se nuk janë për një përdorim.

•Shmangie e kontaktit të drejtpërdrejt me lëngra të trupit, në veçanti pështymë apo të tjera lëngra trupore me duart të pambrojtura dhe përdorimi i dorezave me një përdorim. Pason larja e duarve.

•Shmangia e kontaktit me objekte mundësisht të infektuara të të sëmurit si piata, gota, lugë e pirunj, piceta, çarçafë të cilat pas një larjeje të kujdesshme ripërdoren. Pastrim dhe dizifektim i sipërfaqeve dhe objektve të dhomës së të sëmurit me bazë ditore me një sapun ose detergjent të zakonshëm, shplarje të duarve dhe në vazhdim dizifektim me një tretësirë prej klori shtëpiak në një propocion 1:50, nëse përdoret kolorinë e holluar 5%.

•Larje e banjës çdo ditë me të njejtën mënyrë.

Me respekt të veçantë

Drejtoria e Shkollës Omiros.