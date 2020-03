Të enjten do të jetë gati plani financiar për të mbështetur financiarisht të gjithë ata që nuk kanë punuar për shkak se kanë qenë në vetëkarantinë, një ndihmë kjo për biznesin. Në intervistë, Rama nuk dha një shifër se sa është fatura financiare, por tha se mundësitë për mbështetje nuk janë të pakufishme por se do bëhet gjithçka brenda mundësive aktuale.

I pyetur nëse mbështetja do të vijë nga buxheti i shtetit apo nga “bujaria” e të huajve siç ndodhi me solidaritetin e treguar pas tërmetit të 26 nëntorit për rindërtimin e Shqipërisë, Rama la të kuptohet se gjithçka do të përballohet “me forcat tona” nga buxheti i shtetit.

“Kjo është luftë. Presidenti i Francës dje në mesazhin e tij e përmendi fjalën luftë 5 herë dhe faktikisht bota është në luftë. Edhe ne si pjesë e kësaj bote, si lagjja më e varfër e Evropës jemi në luftë. Në luftë prioriteti është dalja nga lufta me sukses. Dhe suksesi është të ulim sa të mundemi me masat dhe zbatimin e tyre viktimat dhe thellësinë e plagëve që do të marrim. Ky është prioriteti. Përsa i përket aspektit ekonomik dhe të problemeve që janë hapur në shumë familje si mungesë e punës dhe të qarkullimit, ne do t’i adresojmë ato si gjithë të tjerët, nuk jemi Gjermania a Franca të flasim me miliarda. Nuk kemi nevojë jetike për miliarda për të adresuar këtë çështje. Por patjetër nuk do të lëmë asgjë mangët në atë çka janë mundësitë e këtij vendi. Nuk jemi një shtëpi e pasur, por për ne si qeveri është adresimi i menjëhershëm me të gjithë peshën e rëndësisë që ka kjo situatë në ekonominë e familjeve shqiptare, i problematikës së tyre ekonomike. Besoj që ditën e enjte ne do të kemi gati planin e përgjithshëm dhe do të kemi gati edhe një faturë të atyre që janë prioritete. Dua t’ua them të gjithëve që më shumë se asnjëherë qysh se jam ulur në këtë detyrë, të gjithë janë familja ime, dhe asgjë që unë do të bëja për familjen time, nuk do t lë pa bërë për atë që sot kanë nevojë për mbështetjen tonë. nuk janë të pakufishme mundësitë tona, por brenda mundësisë do të bëjmë gjithçka”, u shpreh shefi i mazhorancës.