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Rama: Të enjten gati plani për kompensimin e pagave të munguara të biznesit

Politika

Kryeministri Rama ka reaguar pak minuta më parë serish me anë të një statusi në Facebook, në lidhje me planin e garancive financiare për kompesimin e pagave të munguar të cdo biznesi.

Statusi i plotë i kryeministrit Edi Rama:

🔴 JU LUTEM TË GJITHË ATYRE QË JANË NË SHTËPI PAS MBYLLJES SË AKTIVITETIT EKONOMIK, TË RRINË TË QETË DHE BËJNË DURIM SEPSE TË ENJTEN DO TË KEMI GATI PLANIN E GARANCISË FINANCIARE PËR KOMPENSIMIN E PAGAVE TË MUNGUARA TË ÇDO BIZNESI!

🔴 NUK DO TË VIJË FUNDI I MUAJIT PA PAGËN E GJITHKUJT NDËR JU QË QËNDRON NË SHTËPI SI PASOJË E MBYLLJES SË BIZNESIT KU PUNON!

🔴 DURIM JU LUTEM DHE BESIM QË PO PUNOJMË PAPUSHIM PËR TË MOS LËNË ASNJË VETËM NË PËRBALLIMIN E PASOJËS FINANCIARE TË MOSVAJTJES NË PUNË!- shkruan Rama

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