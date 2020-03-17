Kryeministrat e vendeve te ballkanit e kane zhvilluar mbledhjen e parashikuar ne kushte te pazakonshme me video konference.
Sipas njoftimit te kryeministri Rama, tema kryesore e diskutimit ka qene situata e koronavirusit.
Kryeministri Rama ne facebook:
🔴 MBLEDHJA E KRYEMINISTRAVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR ME KANCELARIN E AISTRISË, SEBASTIAN KURZ, ME PJESËMARRJEN E KOMISIONERIT PËR ZGJERIMIN, OLIVER VARHELYI, PO ZHVILLOHET ONLINE NË DATËN E PARACAKTUAR
🔴 GARANTIMI I AKSESIT TË VENDEVE TË RAJONIT TONË NË TREGUN EUROPIAN PËR IMPORTET MJEKËSORE GJATË LUFTËS ME VITUSIN
🔴 PLANI EKONOMIK I REAGIMIT NDAJ PASOJAVE TË LUFTËS MBI BIZNESIN E MBI PUNONJËSIT E SEKTORIT PRIVAT, TË DETYRUAR TË RRINË NË SHTËPI DHE KONTRIBUTI I BE PËR VENDET E RAJONIT TONË NË KËTË REAGIM
🔴 MBLEDHJA E KËSHILLIT EUROPIAN JAVËN E ARDHSHME, KU DO TË DISKUTOHET EDHE VENDIMMARRJA PËR ÇELJEN E NEGOCIATAVE PËR ANËTARËSIM ME SHQIPËRINË DHE MAQEDONINË E VERIUT
🔴 SHQIPËRIA KA VEPRUAR SHPEJT E SAKTË NË MARRJEN E MASAVE SHTRËNGUESE DHE NDËRKOHË QË LUFTA VAZHDON, PLANI EKONOMIK I REAGIMIT NDAJ PASOJAVE PO MERR FORMË