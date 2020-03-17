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Rama “takohet” me video me homologet e Rajonit, BE te mos bllokoje pajisjet mjekesore per Ballkanin

Lajmi i fundit

Kryeministrat e vendeve te ballkanit e kane zhvilluar mbledhjen e parashikuar ne kushte te pazakonshme me video konference.

Sipas njoftimit te kryeministri Rama, tema kryesore e diskutimit ka qene situata e koronavirusit.

Kryeministri Rama ne facebook:

🔴 MBLEDHJA E KRYEMINISTRAVE TË BALLKANIT PERËNDIMOR ME KANCELARIN E AISTRISË, SEBASTIAN KURZ, ME PJESËMARRJEN E KOMISIONERIT PËR ZGJERIMIN, OLIVER VARHELYI, PO ZHVILLOHET ONLINE NË DATËN E PARACAKTUAR

🔴 GARANTIMI I AKSESIT TË VENDEVE TË RAJONIT TONË NË TREGUN EUROPIAN PËR IMPORTET MJEKËSORE GJATË LUFTËS ME VITUSIN

🔴 PLANI EKONOMIK I REAGIMIT NDAJ PASOJAVE TË LUFTËS MBI BIZNESIN E MBI PUNONJËSIT E SEKTORIT PRIVAT, TË DETYRUAR TË RRINË NË SHTËPI DHE KONTRIBUTI I BE PËR VENDET E RAJONIT TONË NË KËTË REAGIM

🔴 MBLEDHJA E KËSHILLIT EUROPIAN JAVËN E ARDHSHME, KU DO TË DISKUTOHET EDHE VENDIMMARRJA PËR ÇELJEN E NEGOCIATAVE PËR ANËTARËSIM ME SHQIPËRINË DHE MAQEDONINË E VERIUT

🔴 SHQIPËRIA KA VEPRUAR SHPEJT E SAKTË NË MARRJEN E MASAVE SHTRËNGUESE DHE NDËRKOHË QË LUFTA VAZHDON, PLANI EKONOMIK I REAGIMIT NDAJ PASOJAVE PO MERR FORMË

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