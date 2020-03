#TiNukDoJeshKurrëVetëm🇦🇱🔴 KA NISUR SOT DHE DO TË SHTRIHET HAP PAS HAPI NË DITËT NË VIJIM RRJETI I SOLIDARITETIT NË ÇADRAT E TË PREKURVE NGA TËRMETI, NË DYERT E PENSIONISTËVE TË VETMUAR DHE TË FAMILJEVE MË TË VARFRA 🔴 MINISTRJA E MBROJTJES DO TË UDHËHEQË KËTË OPERACION HUMANITAR NË RANG REPUBLIKE, SË BASHKU ME ME KRYETARËT E BASHKIVE DHE PREFEKTËT E QARQEVE🔴 DURIM, BESIM DHE PËRSËRI DURIM🙏

