Nuk ka asnjë hap pas nga ndalimi i qarkullimit të lëvizjes përveç dy fashave orare dhe pas orës 18:00 të të gjithëve në këmbë. Kështu iu përgjigj kryeministri Edi Rama shqetësimit të banorëve, sidomos atyre që jetojnë në zonat rurale. Kreu i qeverisë tha se të moshuarit do të ndihmohen përmes rrjetit të solidaritetit, ndërsa të tjerët ose të rrinë brenda ose të lëvizin në këmbë, nga urdhri nuk ka asnjë tërheqje.

“Kjo është luftë dhe unë besoj se askush nuk do të bënte shumë nga pyetjet që bën nëse do të shikonte avionët që fluturojnë mbi shtëpinë e tij dhe bombardon zonën që banon, të vrarët në rrugë apo të plagosurit apo do të qëndronte në shtëpi për të shmangur kontaktin me armikun. Ne po bëjmë atë që duhet, me rrjetin e solidaritetit me ata që janë më në nevojë, të tjerët në shtëpi, ose këmbëve për të zgjidhur problemet që i bënin me makinë. Në këtë detyrë ku jam dhe do të kisha dhënë gjithcka që të mos isha unë njeriu që duhet ta kaloj asi lideri i këtij vendi këtë fazë por kjo është përgjegjësi dhe nuk i shmangem dot, e kam të pamundur të flas dhe bëj ndryshe” tha Rama.