TIRANE-Qeveria dhe Banka e Shqipërisë kanë firmosur vendimin për lehtësimin e kësteve të kredive (riskedulim dhe jo falje) për të gjithë bizneset dhe individët që janë prekur nga situata e koronavirusit. Por si do të bëhet përzgjedhja e atyre që janë prekur, cilat janë kriteret? Në vendim theksohet se kredimarrësit duhet të komunikojmë me kredidhënësit duke u argumentuar arsyet mbi nevojat e tyre për shtyrjen e pagimit të kësteve.

Ndërkohë që më pas bankat do të bëjnë procesimin e kërkesës dhe do të kthejnë përgjigje brenda tre ditëve. Menjëherë pas vendimit që firmosi me Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, kryeministri Edi Rama shprehet se “U tha u bë! Sapo e firmosa po ju’a çoj përpara se sa të protokollohet pas pak minutash, të gjithë atyre që kanë një biznes dhe janë në hall me bankat për shkak të luftës. Ju lutem të gjithëve miq, kini besim dhe bëni durim. I love you” mbyllet postimi i tij, i shoqëruar me dokumentin.