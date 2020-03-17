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“Nuk i zgjidhim hallet magji hallet”, Rama: Ndajeni mendjen! Jemi në luftë!

Politika

Kryeministri Edi Rama reagoi sërish në rrjetet sociale. Këtë herë ai ju drejtua atyre qytetarëve që ankohen për probleme të ndryshme të hasura gjatë këtyre ditëve në karantinë. Rama u kërkoi atyre që t’i thërrasin mendjes dhe të kuptojnë që jemi në luftë.

Postimi i Rames:
O JU VËLLEZËR E MOTRA QË BËNI CA PYETJE SIKUR PO VUANI NGA DORA E ROBIT, JO NGA DORA E ZOTIT!
🔴A DO TA KUPTONI EDHE JU, SIÇ E KA KUPTUAR SHUMICA, SE KJO ËSHTË LUFTË E VËRTETË DHE PYETJA ËSHTË:
🔴PO T’I SHIHNIT AVIONËT QË JU BOMBARDOJNË MBI KOKË DHE PLAGËT QË HAPIN, A DO TI BËNIT ATO LLOJ PYETJESH?
🔴PRESIDENTI I FRANCËS MBRËMË I THA PESË HERË POPULLIT TË TIJ: JEMI NË LUFTË!
🔴JU LUTEM NDAJENI MENDJEN:
🔴JEMI NË LUFTË!
🔴NUK JENI NË SHTËPI SE DUA UNË, PO SEPSE KA NJË ARMIK QË KA SULMUAR VENDIN TONË!
🔴 PRANDAJ BËNI SECILI LUFTËN TUAJ DHE BËNI DURIM!
🔴NE PO BËJMË E DO BËJMË GJITHÇKA QË ËSHTË E MUNDUR MBI KËTË TOKË, PO NUK JEMI ZOTI DHE NUK ZGJIDHIM DOT ME MAGJI PROBLEME E HALLE QË JANË REALE, POR QË JANË PJESË E TË QENIT NË LUFTË!
🔴ASKUSH NUK DO TË BËNTE DOT MË SHUMË PËR JU, SE SA PO BËJMË DHE DO TË BËJMË DERI NË FUND, UNË DHE QEVERIA IME!
🔴ME MISH E ME SHPIRT!

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