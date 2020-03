Kryeministri Edi Rama la të kuptohet se Shqipëria nuk do të marrë masa të tjera drastike sa i përket kufizimeve për qarkullimin e këmbësorëve dhe të automjeteve, pasi sfida tashmë sipas tij është të garantohet zbatimi në vazhdimësi i rregullave të marra. Sa do të zgjasë kjo situatë e vështirë për vendin tonë? Kryeministri Rama tha se përgjigjen nuk e di askush, por se dy ose tre javët në vijim janë të domosdoshme për të ngadalësuar shpërndarjen e virusit, mortjes siç ai e quajti që ka sulmuar botën.

“Italia nuk po bën asgjë më shumë sesa ne faktikisht. Dhe njësoj si në Shqipëri edhe në Itali një pjesë e atyre aktiviteteve që lidhen me hallkat kritike të zinxhirit ekonomik janë të pandërprera. Pjesa tjetër është e njëjta gjë që bëjmë ne.

Ajo që ne na duhet të bëjmë është t’i imponojmë këto masa deri në fund., këtu e përsëris për gjithë qytetarët që e kanë të domosdoshme të dalin nga shtëpia për shërbimet bazë, duhet të mos harrojnë se dalja në rrugë nuk është dalja në liri por është vijimi i një sjellje ndryshe nga ajo e zakonshme. Nëse shkojmë në bankë duhet të rrimë në distancën nga njëri-tjetri dhe mundësisht të rrimë në radhë për të mbrojtur veten dhe tjetrin. Nëse shkojmë në dyqan, duhet të rrimë në radhë. Këto janë shumë të vështira sepse forca e zakoneve të krijuara është shumë e madhe, por janë të domosdoshme dhe sfida tani është t’i zbatojmë të gjithë këto masa që në një kohë normale do të dukeshin absurde.

Kush e di këtë? Askush nuk e di, as në Shqipëri dhe në asnjë vend të globit. Të gjithë kanë marrë të ngjashme tanimë, ne kemi qenë vendi i parë në Evropë pas Italisë që mbylli shkollat, dhe hap pas hapi kemi qenë me atë grup vendesh që kanë bërë të njëjtat gjëra. Por askush askund nuk e di se sa do të zgjasë. Është marrë një masë që bazohet tek një afat tek dy apo tre javor me idenë që këto 2-3 javë janë të domosdoshme për të ulur kurbën e shpërndarjen sepse duhet të kemi të qartë, dhe kam qenë i detyruar të mësoj shumë nga detyra dhe halli për këtë mortje që sulmuar botë, është se asnjë masë nuk e ndal shpërndarjen e virusit, të jemi të qartë. Por masat e ngadalësojnë shpërndarjen, i japin mundësi sistemit shëndetësor të mund të asistojë ata që janë më në nevojë dhe hyjnë në fazën e një situate kritike për luftën për jetën. 2-3 javë do të jenë ndikuese në uljen e kurbës, në ngadalësimin e shpërndarjes së virusit, do t’i japë mundësi shumë njerëzve që ta kalojnë gjendjen në shtëpi. Se siç e dimë 80% e atyre që preken nga ky virus, as nuk e marrin vesh që kanë prekur”, tha Rama