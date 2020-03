Krijohet Harta Shqiptare e Koronavirusit, shikoni live cfare ndodh me pandemine

Krijohet harta shqiptare e Koronavirusit. Nga sot, cdokush mund te akesoje adresen me te dhenat e fundit per pandemine ne LINK: HARTA E KORONAVIRUSIT

Numat e personave te prekur, qytetet ku eshte perhapur virusi, rastet e sheruara dhe ato ne spital por edhe statistikat me fatkeqe me personat qe kane humbur jeten, gjenden te gjitha online ne HARTEN SHQIPTARE TE KORONAVIRUSIT.

Lajmifundit.al meson se platforma eshte krijuar nga IT shqiptare nen shembullin e shume vendeve perendimore per te pasur ne nje vend statistikat analitike ne lidhje me perhapjen e koronavirusit.

Adresa mund te akesohet nga te gjtiha pajisjet duke qene kompatibel per nje dukshmeri sa me cilesore dhe nje lexim sa me praktik te te dhenave, qofshin numerike ashtu edhe vizuale.

Ne themel te platformes eshte bezueshmeria ndersa te dhenat bazohen ne informacionet zyrtare te dhena nga autoritetet shendetesore ne vend./lajmifundit.al