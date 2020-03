Autoritetet shëndetësore në Zvicër kanë vendosur të kufizojnë testet e koronavirusit tek personat mbi 65 vjeç ose ata me probleme shëndetësore ekzistuese, që kanë një rrezik më të lartë për një rezultat vdekjeprurës.Lista e problemeve ekzistuese shëndetësore përfshin hipertension, diabet, sëmundje të zemrës, sëmundje kronike të frymëmarrjes, një sistem imunitar të dobësuar ose kancer.Në praktikë, kjo ka të ngjarë të thotë që shumica e popullsisë do të kalojë pa testuar. Duke shkuar përpara, numri i rasteve të infeksionit koronavirus në Zvicër ka të ngjarë të tejkalojë ndjeshëm numrin e rasteve të regjistruara.Për të shmangur mbingarkesën e sistemit shëndetësor, ata me simptoma koronavirusi që nuk kualifikohen për testim u kërkohet të izolohen.Nëse simptomat e tyre përkeqësohen ose sjellin vështirësi serioze në frymëmarrje, ata duhet të telefonojnë mjekun ose shërbimin shëndetësor.“Nëse jetoni me njerëz të tjerë, duhet të kufizoheni në një dhomë të vetme, mbyllni derën dhe hani të gjitha ushqimet në atë dhomë”, ky ka qenë udhëzimi i autoriteteve shëndetësore.Detyrimi i izolimit përfundon 24 orë pasi të zhduken simptomat, sipas Zyrës Federale të Shëndetit Publik (FOPH).

Gazetat Tribune de Genève dhe 24 Heures të dyja i referohen një direktive të lëshuar nga FOPH për politikën e re të testimit.Kantoni i Vaudit ka krijuar një faqe kontrolluese të koronavirusit që vlerëson nëse një individ ka të drejtë për një test apo jo. Atyre që kualifikohen do t’u dërgohen me email udhëzime se si të testohen.Direktiva i lë gjërat në diskrecionin e mjekëve. Ata mund të vendosin të testojnë dikë që nuk i përshtatet kritereve të politikës së testimit.

