Edhe Gjermania, pasi mbylli kufijtë e saj europian, kuptoi që duhet të bëhet më shumë në emergjencën e krijuar nga infeksioni i koronavirusit.

Vetëm dje u regjistruan më shumë se një mijë raste infeksioni, duke e çuar numrin e përgjithshëm të të prekurve me koronavirus në mbi gjashtë mijë.

Kjo është arsyeja pse Angela Merkel ka ndjekur shembullin e shumë prej kolegëve të saj. Pasi më parë i pati deleguar landeve të drejtën për të ndërmarrë masa emergjence ndaj virusit. Merkel dje ka centralizuar masat dhe ka vendosur të ndalojë gjithçka. Shkolla, teatro, muze, salla koncertesh, bare, disko, terrene lojrash, palestra, pishina, pika bastesh, kisha dhe bordello. Çdo gjë e mbyllur. Hotelet mund të përdoren, por jo për qëllime turizmi por në shërbim të emergjencës shëndetësore.

“Masat si këto nuk kanë qenë kurrë në Gjermani”, tha Kancelarja. Por këto janë masa të nevojshme që do të ndryshojnë jetën tonë të përditshme”.

Sot do të ketë një takim të ri të jashtëzakonshëm të Këshillit Europian. Ata do të diskutojnë rreth bllokadës për hyrjen në territorin e BE, një masë e paparë kjo që është edhe më e fortë se ajo e miratuar ditët e fundit nga Shtetet e Bashkuara, e cila kishte vendosur të ndalonte të gjitha fluturimet nga zona e Shengenit. Brukseli e kishte kritikuar ashpër këtë veprim, por tani ka vendosur të shkojë edhe një hap më tej. Të gjitha udhëtimet “jo thelbësore” në BE dhe vendet e tjera të Shengenit (Norvegjia, Zvicra dhe Lihtenshtajni) janë të ndaluara.

Çështja e kufijve ishte në fokus të një takimi midis të gjithë ministrave të Brendshëm dhe Shëndetësisë të 27 vendeve të BE. Komisioni vuri në dukje se “mbyllja e kufijve nuk është mënyra më e mirë për të përmbajtur epideminë” dhe se efektet anësore ka të ngjarë të jenë shkatërruese sepse do të krijohen km pafund rradhë me mjete transporti të bllokuara. Kjo është arsyeja pse Brukseli ofron korsi të shpejtë për transportin e ilaçeve, pajisjeve mjekësore, ushqimeve dhe shërbimeve thelbësore.