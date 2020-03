Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, deklaron se çdo masë e marrë prej Qeverisë deri më tani po jep rezultate konkrete.

Çdo masë e marrë prej Qeverisë deri më tani po jep rezultate konkrete. Edhe Gjermania sot https://twitter.com/jensspahn vendosi të mos bëjë testimin në masë, por të zbatojë protokollin e masave shtërnguese të lëvizjes. Pas Italisë, ne ishim të dytët që mbyllëm shkollat dhe kufizuam lëvizjen.

Edhe shqetësimi i drejtë i sipërmarrjeve private lidhur me marrëdhëniet e tyre me sektorin bankar po adresohet në një dokument të përbashkët, që Kryeministri Rama dhe Guveratori i Bankës së Shqipërisë do ta firmosin sot për të adresuar qartë dhe prerë këtë hall me bankat. Çdo masë po merret në kohën e duhur, sepse nuk është 7×7=42 kjo punë😉

Ësht një luftë që duhet fituar. Dhe Shqipëria🇦🇱 e shqiptarët👐🏼🌹 do të dalin më të mirë.

Mirë ky hall i madh me virusin, por duhen dëgjuar edhe klithmat e disa politikanëve të pashpresë si SB dhe LB, ushtarë të dëshpëruar të së keqes, që për turp duan të përdorin edhe këtë epidemi botërore si koronavirusi, për të shpërndarë panik, nxitur ankth, kërkuar rrëmujë, apo demoralizuar mjekët dhe infermieret.

Janë ky soj politikanësh dështakë që çohen vonë nga gjumi e u duket gjithmonë sikur e kanë parë në ëndërr dhe duke mos patur asnjë përgjegjësi nuk e kanë për turp të flasin çartur: “zbato planin tonë” ose kur çdo masë e marrë nga Qeveria në konsultim me OBSH dhe ekspertët jep suksesin që duhet, dalin pa pikë turpi të thonë “ishte propozimi ynë”.

🔴 FRIKË JO, KUJDES PO!

🔴 MASAT SHTRËNGUESE DO TË VIJONË SIPAS PLANIT DHE KONTRIBUTI I ÇDO QYTETARI ËSHTË ESENCIAL PËR PËRBALLIMIN ME SA MË PAK PASOJA TË ARMIKUT TË PADUKSHËM QË KËRCËNON SHËNDETIN TONË E TË NJERËZVE MË TË DASHUR RRETH NESH🙏

#tëBASHKUAR #njëSHTETnjëFAMILJE