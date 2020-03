Në mbarë botën deri më tani rregjistrohen 182.424 të prekur nga koronavirusi. Mbi 81 mijë raste janë në Kinë, vendi me më shumë të prekur.

Ndërkohë janë 7155 të vdekur. Prej tyre 3111 janë në provincën Hubei në Kinë. Më pas vjen Italia me 2158 vdekje, pasuar nga Irani me 853 vdekje dhe Spanja me 342 vdekje. 148 vdekje ka Franca, më pas vjen Koreja e Jugut me 75.

Më poshtë paraqitet lista e numrit të infeksioneve për çdo vend.

81,053 Kina

27,980 Italia

14,991 Irani

9,942 Spanja

8,320 Koreja e Jugut

7,272 Gjermania

6,655 Franca

4,661 SHBA

2,330 Zvicra

1,553 Britania

1,414 Holanda

1,347 Norvegjia

1,121 Suedia

1,058 Belgjika

1,018 Austria

932 Danimarka

833 Japonia

696 Anija Diamond

566 Malajzia

439 Kanada

439 Katar

377 Australia

352 Greqia

344 Çekia

331 Portugalia

298 Izrael

277 Finlanda

253 Sllovenia

243 Singapori

234 Brazili

228 Bahreini

223 Irlanda

205 Estonia

183 Pakistani

180 Islanda

177 Polonia

168 Rumania

166 Egjipti

155 Kili

147 Tajlanda

142 Filipinet

134 Indonezia

133 Arabia

133 Irak

123 Kuvajt

119 India

109 San Marino

109 Liban

98 EBA

93 Rusia

86 Peru

81 Luksemburg

77 Tajvan

72 Sllovakia

65 Argjentina

62 Bulkgaria

62 Afrika e Jugut

61 Vietnam

60 Algjeria

58 Ekuador

57 Serbia

57 Kroacia

55 Panama

54 Brunei

54 Kolumbia

53 Meksika

52 Armenia

51 Shqipëria