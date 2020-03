Kina ka nisur ne daten 17 mars provat klinike për vaksinën e parë të koronavirusit. Pergatitja e saj po zhvillohet nga eksperti më i mirë ushtarak i vendit për bio-luftën Chen Wei, ne rolin e studiuesit kryesor.

‘Vaksina është arma më e fortë shkencore për t’i dhënë fund koronavirusit,’ tha eksperti i bio-luftës për transmetuesin shtetëror CCTV.

“Nëse Kina është vendi i parë që shpik armë të tilla, kjo tregon përparimin e shkencës sonë dhe imazhin e një vendi gjigant.”

Ekipi hulumtues ka përgatitur gjithashtu për prodhimin në shkallë të gjerë të vaksinës, shtoi Chen, ben me dije lajmifundit.al. Vaksina Recombinant Novel Coronavirus u zhvillua me sukses pas më shumë se një muaj studimesh, përfshirë studimin e vaksinave për Ebola.



Chen, gjithashtu eshte një specialist kryesor në vaksinat e inxhinierisë gjenetike në Kinë, i cili zhvilloi mjekime gjate shpërthimit të SARS në 2003. Produkti parandaloi infektimin e rreth 14,000 punëtorëve mjekësorë të kontraktojnë.



Duke folur për luftimin e koronavirusit, Chen tha: ‘Epidemia është si një situatë ushtarake. Epiqendra është e barabartë me fushën e betejës. ‘

Lajmifundit.al citon se eksperti 54-vjeçar, njëheri një gjeneral madhor i Ushtrisë se Kines, është duke punuar në vaksinën e koronavirusit që kur arriti në Wuhan më 26 janar, sipas shtypit.



Chen dhe ekipi i saj tashmë po zhvillonin një mënyrë më të shpejtë për të ekranuar koronavirusin COVID-19 nga një tendë në epiqendër më 30 janar, sipas një raporti zyrtar nga Kina, citon lajmifundit.al.