Frika nga koronavirusi është shtuar kudo. Miliona persona janë vetëizoluar në banesat e tyre teksa numri i viktimave i ka kaluar 7 mijë.

Për virusin që po alarmon botën ende nuk është gjetur një kurë dhe për vaksinën thuhet se do më shumë se një vit për të dalë.

Ndërsa qarkullojnë të tilla lajme, një mjek shqiptar i cili punon në Suedi është shprehur se ka gjetur kurën natyrale për koronavirusin.

Me anë të një postimi në Facebooku ai thotë se falë studimeve të tij ka zbuluar një kurë kundër viruseve të ndryshme, përfshirë këtu edhe COVID-19.

Më poshtë është kura që mjeku Berat Zullufi sugjeron:

ILAÇI NATYRAL kundër VIRUSIT. Unë gjat studimëve të mia si student i mjeksisë, si rrezultat i nevojës familjare më lejen e Allahut kam arrit të zbuloj një ilaç natyral i cili do të ju mbronë ju dhe fëmijet e juaj nga sëmundjet të cilat vijnë nga viruset, bakteriet dhe këpurdhav mikroskopike sëmundjepreuse në kanalin e frymëmarrjes të cilat mund të shkaktojnë sëmundje serioze sikurse Bronkiti dhe Pneumonia (Infekcioni ne mushkeri).

Ilaçi është efektiv ndaj virusit, bakteries dhe këpurdhav mikroskopike sëmundjepruese.

Këtë recet prej kur e kam zbulue para afër 4 vite e kam përdor për fëmiet e mi dhe për familjen time më rrezultat elhamdulilah shumë të mirë ndaj çdo sëmundje (infekcion) të shkatuar nga virusi, bakteriet dhe këpurdhav mikroskopike sëmundjepruese në trakun respirator (në kanalin e frymarrjës i cili fillon nga goja deri të mushkërit).

Nuk kam pas nevoj asnjëherë ti dërgoj fëmijet në spital apo ndonjë person i cili ka marr këtë ilaç për sëmundjet e lartpërmendura.

Unë nuk kam pranue te marr para për kete ilaç sepse kam dëshir ti ndihmoj popullit tim mirpo une kam vetëm një kerkese nga ju, që të bëni lutje tek Allahu për mua dhe familjen time.

Shërimi është në doren e Allahut, andaj duhet të kemi mbështetje tek Allahu, mirpo tash do të keni ilaçin i cili In sha Allah do të ju ruaj dhe shëron juve dhe fëmiet e juaj nga keto semundje.

Mund të përdoret për të rritur si për fëmi, vetëm se doza duhet përshtatur ndryshe për fëmi!

Kështu e pregaditni ilaçin (recetin) kundër virusit i cili mund të shkakton sëmundje në organet e frymëmarrjes dhe sëmundje serioze sikur bronkiti dhe pneumonia (infekcionit në mushkëri):

E merrni një tegëll të xhamit (kavanoz). 2. I grini 3 kepë të mesme (kepë të bardhë) dhe i futni në tegëll (kavanoz). 3. I merrni 3-4 lug të bukës Mjalt natyral (sa ma natyral dhe aq ma pak shiqer është ma mirë) dhe e hedhni mbi kepë në tegëll (kavanoz). 4. E mbyllni tegllën (kavanozin) dhe e leni mrena në dollap për 24 orë që të bëhet lëngu (ilaçi). 5. Pas 24 orë e merrni tegllën (kavanozin) dhe e largoni kepën, duhet mbet vetëm lëngu (ilaçi). 6. Lëngun (Ilaçin) e merrni dhe e pini 1 lugë të bukës (15 ml), 2 herë në ditë. Lëngu (ilaçi) nuk e ka shijën e mirë mirpo duhet me pi më zor. Prefërohet të hani një banane pas që shija e lëngut (ilaçit) të largohet. 7. Lëngun (Ilaçin) e ruani ne frigorifer dhe e pini çdo ditë deri sa rreziku i virusit largohet apo ju të shëroheni nese e merrni këtë sëmundje (I cili shumë shpejt do largohet In sha Allah). 8. Keni mbështetje tek Allahu sepse shërimi është në dorën e Tij. Mirpo In sha Allah ju do të shëroheni.

Rekomandohet që ju ti maroni 4-5 teglla (kavanoza) më lëngun (ilaçin) të cilin mund ta ruani në frigorifer deri 2 jav. Dhe ta maroni prap çdo herë që përfundon. Mos ta ndaloni përdorimin deri të kalon kjo sprovë më lejen e Allahut.

Përdorimi:

Fëmijet nga mosha 10 vjet dhe të moshuarit duhet ta përdorin 1 lugë të bukës (15 ml) 2 her në ditë si masë parandaluese deri të kalon kjo sprovë. Mirpo nëse jeni të infektuar athere e përdorni 1 lugë të bukës (15 ml) çdo 3 orë (8 herë në ditë) për 2 jav (14 ditë) dhe pastaj të vazhdoni më masën parandaluese.

Fëmijet nga mosha 6 muaj derin në moshen 10 vjet duhet ta përdorin 1-2 lugë të çajit (5-10 ml) 2 her në ditë si masë parandaluese deri të kalon kjo sprovë. Mirpo nëse fëmiu është i infektuar athere ua jepni 1-2 lugë të çajit (5-10 ml) çdo 3 orë (8 herë në ditë) për 2 jav (14 ditë) dhe pastaj të vazhdoni më masën parandaluese.

Poashtu:

Nëse jeni të infektuar, ju duhet të konsumoni shumë langje (1-2 litra në ditë). Nuk mjafton të konsumoni vetëm ujë sepse do të krijoni mungesë të mineralëve, elektrolitëve dhe glukozës në gjak që do shkakton probleme tjera. Një kombinim i konsumimit: 2 gota langje dhe 1 gotë ujë. (1 gotë = 250ml).

Poashtu duhet të blini VAJIN E FARËS SË ZEZË të cilën mund ta bleni napër shumë shitore gjithëandej Kosovës. Përdorimi i vajit të farës së zezë do të ju ndihmonë në zbutjen e kollitjes dhe poashtu do të ua forconë imunitetin për ta kalue këtë sëmundje sa ma lehtë.

Përdorimi i vajit të farës së zezë:

Fëmijet nga mosha 10 vjet dhe të moshuarit duhet ta përdorin 1 lugë të bukës (15 ml) 2 her në ditë.

Fëmijet nga mosha 1 vjet derin në moshen 10 vjet duhet ta përdorin 1lugë të çajit (5 ml) 2 her në ditë.

Për çdo pytje të juaj, ju lutem mos hezitoni dhe më kontaktoni.

Allahu ju ruajt! Selam alejkum!