Ish-deputeti i PD-se Luan Baçi e ka cilesuar te rende situaten qe po ndodh ne Fier, pasi jane regjistruar raste me koronavirus.

Permes nje postimi ne ‘Facebook’ Baçi tha se situata eshet perkeqesuar per dy persona te prekur nga famija Sulaj, ndersa theksoi se ende nuk eshte gjetur personi qe i ka transportuar me taksi.

MESAZHI I BACIT

Fieri ne rrezik,

Perkeqesohet situata ne Fier, nisen drejte Tiranes, dy pjestare te familjes Sulaj, te prekur me koronavirus, kujtojme se disa dite me pare, bashkia bente thirrje, shoferit te taxis, qe kishte bere trasportimin e familjarit te tyre drejte Dermenasit dhe ky i fundit te veteizolohej dhe vetem kaq.

Asnje perçapje tjeter, per ta gjetur, kush eshte, ke ka kontaktuar dhe çfar rrisku paraqet.

Zinxhiri i te prekurve ne Fier, e kam paralajmeruar edhe disa dite me pare ka gjasa te jete i madh dhe institucionet pergjegjese nuk marrin asnje mase, per evindentimin dhe vendosjen ne karantine te tyre.

Bashkia, po bene propagande bajate me nje makine te viteve 30 duke sperkatur me uje dy rruge kryesore te qytetit.

Ne spital, ka mungese te theksuar maska, dorashka, alkoli dhe te tjera…

Personeli mjeksor aspak i mbrojtur dhe shume i ekspozuar ndaj ketij rreziku qe tashme eshte evindente kudo.

Propaganda e policise, per çiftin nga Mbersi se kane izoluar fshatin eshte pa kuptim kur e dime se kata banore jane me banim ne Fier dhe historia e levizjeve te tyre eshte e panjohur

Po keshtu edhe te evindetuarit me histori levizje me Italin, jane thjeshte te evindentuar nga sistemi tims.

Policia eshte me shume e zene me lejet e veçanta, qe duhet te japin mjeteve per te levizur dhe per te ndaluar ata qe nuk i ” respektojne ”

Ps Do tju lutesha shume te gjithe atyre qe mendojne dhe e interpertojne, si berje dhe perfitim politik.kur ngrem probleme te tilla, per shkak te situates.

Jo kurr kurr nuk do ta beja nje gje te tille, keta jane probleme evidente qe duhen te njihen te behen prezente, mos te genjejme veten dhe ne emer te te mos berit politik te fshehim shqetsimet ,qe ne vazhdimesi munde te jene me pasoja katastrofike.

Situatat kerkojne angazhimin e te gjitheve me pozitivitet dhe vertetesi, per ta kaluar sa me shpejte dhe sa me lehte kete veshtiresi qe na ka zene te gjitheve pa asnje dallim.