Rëndohet gjendja shëndetësore e një nga të diagnostifikuarve me Covid 19 në Elbasan. Behet fjalë për gruan e çiftit që rezultoi pozitiv pak dite me parë së bashku me bashkëshortin me koronavirus.

Çifti mori virusin nga djali i tyre, i cili kishte qenë në Italia.

Gruaja është dërguar mbrëmë në darkë tek Spitali Infektiv në Tiranë, ku aty ndodhej dhe djali i saj, i cili është shtuar që në momentin që pozitiv me covid 19.

Aktualisht gjendja e bashkëshortit të saj është e stabilizuar dhe pa probleme, i cili ndodhet i vetëkarantinuar në banesën e tij ën Elbasan.