Sot, Komisioni ofroi ndihmë financiare deri në 80 milion € për CureVac, një kompani zhvilluese vaksinash tepër inovativ nga Tübingen, Gjermani, për të rritur zhvillimin dhe prodhimin e një vaksine kundër Coronavirusit në Evropë.

Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen dhe Komisioneri për Inovacionin, Kërkimin, Kulturën, Edukimin dhe Rininë, Mariya Gabriel, diskutuan me menaxhimin CureVac përmes videokonferencës.

Zëvendës Presidenti i Bankës Evropiane të Investimeve (EIB), Ambroise Fayolle, gjithashtu mori pjesë. Mbështetja do të vijë në formën e një garancie të BE-së për një kredi të vlerësuar aktualisht të EIB të një shume identike, në kuadrin e Fondit të Financimit të Sëmundjeve Infektive InnovFin nën Horizon 2020.

Presidenti i Komisionit Ursula von der Leyen tha: “Në këtë krizë të shëndetit publik është me shumë rëndësi që ne t’i mbështesim studiuesit tanë kryesorë dhe kompanitë e teknologjisë. Ne jemi të vendosur për të siguruar CureVac me financimin që i nevojitet për të përshpejtuar shpejt zhvillimin dhe prodhimin e një vaksine kundër Coronavirus. Jam krenar që kemi kompani udhëheqëse si CureVac në BE. Shtëpia e tyre është këtu. Por vaksinat e tyre do të përfitojnë nga të gjithë, në Evropë dhe më gjerë.”

Mariya Gabriel, Komisionere për Inovacion, Kërkim, Kulturë, Edukim dhe Rini, tha: “Mbështetja e hulumtimit dhe inovacionit të shkëlqyer të BE-së është një pjesë thelbësore e përgjigjes sonë të koordinuar kundër përhapjes së Coronavirusit. Në vitin 2014, CureVac fitoi çmimin e parë të BE për nxitje të inovacionit. Ne jemi të përkushtuar të mbështesim më tej hulumtimin dhe inovacionin e saj të bazuar në BE në këto periudha kritike. Shkenca dhe inovacioni në Evropë janë në zemër të politikave tona për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve. ”

Ambroise Fayolle , Zëvendës Presidente për Inovacione në Bankën Evropiane të Investimeve, tha: “EIB është dhe mbetet Banka e BE për inovacione, madje edhe më shumë se kurrë në krizën aktuale shëndetësore. Falë partneritetit tonë të fortë dhe të frytshëm të gjatë me Komisionin në fushën e instrumenteve financiare të kërkimit dhe inovacionit (InnovFin), ne jemi të vendosur të bëjmë çmos për të mbështetur nevojat e shkallës CureVac për përfitimet e qytetarit të BE-së dhe më gjerë. ”

E themeluar në vitin 2000, CureVac është një kompani gjermane bio-farmaceutike që ka zhvilluar një teknologji të re për të kapërcyer një nga pengesat më të mëdha për përdorimin e vaksinave: nevoja për t’i mbajtur ato të qëndrueshme pa ftohje. Teknologjia e saj e vaksinave bazohet në molekula RNA (mRNA) të Messenger që stimulojnë sistemin imunitar.

Studimet paraprake kanë treguar që teknologjia mban një premtim për reagim të shpejtë ndaj COVID-19. Nëse provohet, miliona doza vaksinash mund të prodhohen me kosto të ulët në objektet ekzistuese të prodhimit CureVac. CureVac tashmë ka filluar programin e saj të zhvillimit të vaksinave COVID-19 dhe vlerëson se do të fillojë testimin klinik deri në qershor 2020.

NJOFTIMI ORIGJINAL:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_474