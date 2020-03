Covid-19 ka sjellë edhe ne Shqiperi ndryshime edhe sa i takon ceremonive mortore.

Në këto pamje shihet se si një varrim në Tiranë kryhet vetëm me një makinë shoqëruese.

Frika nga një infektim i mundshëm duket se i ka sensibilizuar njerëzit për të qëndruar në shtëpitë e tyre dhe shmangur turmat, citon top channel.



Lajmifundit.al citon se mjeket rekomandojne gjeresisht shmangien e prekjeve, perqafimet dhe dhenien e duarve si dhe nje distancim social me sa me pak levizje dhe po ashtu, edhe me ruajtjen e distances rreth dy meter me cdo person tjeter.