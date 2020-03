Një zyrtar qeveritar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u shpreh se këtë të hënë do të fillojë testimi tek njerëz i një vaksine kundër koronavirusit. Personi i parë do të kalojë sot një provë klinike, të cilit do t’i injektohet një dozë eksperimentale.

Ky eksperiment është përkrahur financiarisht nga Instituti Kombëtar i Shëndetit dhe po zhvillohet në Institutin Kërkimor Shëndetësor të Uashingtonit. Zyrtari që e bëri të ditur fillimin e testimit për pjesëmarrësin e parë, foli në kushte anonimiteti.

Zyrtarët e shëndetit publik thonë se do të duhet një vit deri në 18 muaj për të vërtetuar plotësisht çdo vaksinë të mundshme.

Testimi do të fillojë me 45 vullnetarë të rinj, të cilët janë të shëndetshëm, të cilëve do iu jepen doza të ndryshme. Nuk ka asnjë shans që pjesëmarrësit të infektohen nga dozat, sepse ata vetë nuk e përmbajnë virusin. Qëllimi është për të kontrolluar që vaksinat nuk kanë efekte anësore shqetësuese, për të vijuar më pas me fazën e radhës.

Numri i të infektuarve me Covid-19 është gjithnjë e në rritje, e për pasojë, dhjetëra grupe kërkimore në të gjithë botën janë duke u ballafaquar për të krijuar një vaksinë. E rëndësisshme është se këto grupe po gjurmojnë lloje të ndryshme të vaksinave , të cilat jo vetëm mund të prodhohen më shpejt në krahasim me ato tradicionalet, por mund të rezultojnë më të efektshme.

Kompania bioteknologjike “Inovio Pharmaceuticals” synon të fillojë muajin tjetër testin e sigurisë së vaksinës tek një kandidat mes disa vullnetarëve nga Universiteti i Pensilvanisë.

Sipas drejtorit të Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive të NIH, Anthony Fauci, edhe nëse testet fillestare të sigurisë do të shkojnë mirë, “flitet për një hark kohor, një vit ose një vit e gjysmë” përpara se çdo vaksinë të jetë e gatshme për t’u përdorur në masë.

Duhen të bëhen studime në mijëra njerëz për të vërtetuar nëse një vaksinë me të vërtetë ka funksion mbrojtës dhe jo dëmtues.

Presidenti Donal Trump është përpjekur të bëjë veprime të shpejta mbi gjetjen e vaksinës, duke deklaruar se shpreson që “shumë shpejt” të shohë një vaksinë kundër koronavirusit.

Në Kinë, shkencëtarët kanë testuar një kombinim të ilaçeve HIV kundër Covid-19, po ashtu edhe një medikament që quhet remdesivir.