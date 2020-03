Gjermania është në prag karantine. Situata është e ngjashme me atë që po ndodh në Spanjë dhe vendet e tjera, kancelarja Angela Merkel vendosi mbylljen e institucioneve arsimore, ndërsa pritet që e njëjta gjë të ndodhë edhe me linjat hekurudhore.

Aktualisht në Gjermani ka rreth 1000 të infektuar brenda 24 orëve, dhe 5000 në rang kombëtar në të gjithë vendin. Gazetarja Daniela Bonollari rrëfen masat që janë marrë në Gjermani. Ajo tha se populli nuk i mori seriozisht, ndërsa qeveria pritet që të kompensohen sipërmarrjet private në rast se do të ketë ndërprerje të punës.

“Njerëzit nuk janë ndërgjegjësuar, vazhdojnë lëvizin lirisht në kafe dhe restorante, prandaj është marrë një vendim nga qeveria që këto kafe dhe restorante të lejohen me orare të reduktuara ose të mbyllen, ashtu si është bërë edhe me palestrat, kopshtet etj. Nuk janë marrë seriozisht nga populli të gjitha masat e caktuara nga qeveria. Më tej pritet të ndërpriten linjat hekurudhore dhe të nisi procesi i karantinimit, pasi gjendja është realisht e rënduar dhe mund të arrijë situata si në Itali dhe Spanjë. Ndërsa referuar personave që kanë shkelur afatet ligjore në raport me dokumentet, i duhet të presin për një urdhër të dytë pasi janë mbyllur kufijtë me disa shtete. Qeveria Gjermane gjithashtu ka marrë masat me një shumë afro 550 miliardë euro për të kompensuar dëmet e krijuara në kompanitë e ndryshme, në rast ndërprerje pune, nga përhapja e Covid 19” u shprerh gazetarja Bonollari.