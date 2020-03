Prerja e bukës është një veprim jo i këshillueshëm dhe kjo për shumë arsye. Në momentet e emergjencës së frenimit të përhapjes së koronavirusit, një nga urdhrat e dhënë është që buka të mos prehet.

Kjo pasi telat prerës në furrat e bukës mund të jenë burim infektimi me koronavirus dhe në këtë mënyrë ai shkon lehtë në tryezat e çdo qytetari. Poashtu një bukë e prerë do të thotë prishja e guaskës mbrojtëse të bukës që është pjekur me temperaturë 230-240 °,dhe prishja e kësaj guaske krijon pasoja të mëdha për intoksikimin.

Me mbylljen e lokaleve, është vënë re se disa furra buke ofrojnë edhe kafe të ambalazhuar me vete. Kjo shkakton grumbullim të njerëzve dhe dalje të tyre nga shtëpia, për këtë arsye kërkohet që ky shërbim, duhet të largohet gjithashtu.

Një gjë e tillë është njoftuar nga Shoqata e Bukës e cila kërkon respektimin e këtyre rregullave gjatë kësaj periudhe.

‘Të nderuar kolegë nisur nga shqetësimet e vazhdueshme është e nevojshme të ritrajtojmë edhe njëherë problemin e prerjes bukës. Është tepër e nevojshme ndalimi në mënyrë absolute i prerjes bukës, pasi rrezikon në maksimum shëndetin e klientëve . Një buke e prerë do të thotë prishja e guackës mbrojtëse të bukës që është pjekur me temperaturë 230-240 °,dhe prishja e kësaj guaskë krijon pasoja shumë të mëdha për intoksikimin. Në kushtet e tanishme të Covid-19 është tepër e nevojshme të ndalohet prerja e bukës në mënyrë absolute , kjo t’iu bëhet e qartë të gjithë klientëve dhe makina prerëse të largohet nga pjesa e prerjes që kemi zakonisht. Në të njëjtën kohë është e nevojshme për furrat e bukës që kanë shërbimin e kafesë të ndalohet kafeja ambulatore sepse kjo krijon premisa për grumbullimin e njerëzve dhe për daljen e tyre nga shtëpia si një shërbim ekstra që e kemi vetëm ne . Për të dyja këto kemi vërejtje edhe nga institucionet dhe kërkesa nga klientët , prandaj është e nevojshme që ti zbatojmë për të qenë në rregull me respektimin e ligjeve te shtetit për këtë periudhë’, thuhet në njoftim.