Kryeministri Edi Rama ka dale ne nje komunikim ne Facebook nga shtepia e tij ne Surrel ne lidhje me situaten nga koronavirusi.

Ai tha se sic e ka perseritur edhe me heret, javen e ardhshme shifrat e te prekurve do te rriten.

“Duhet ta dime te verteten, te jetojme me te ne ditet e gjata te kesaj lufte qe nuk do te jete e shkurter”, tha Rama.

Ai beri me dije se me shume se 1 mije vullnetare do ti bashkohen stafit mjekesor per tu perballur me koronavirusin.

Te marten, e gjithe Shqiperia do te kthehet sic ishin Tirana dhe Durresi keto dite me bllokim total, beri me dije Rama.

Ai tha se eshte pergatitur cdo skenar i mundshem per situaten ndersa shtoi se masat kufizuese do te vazhdojne.

