Shefja e Reanimacionit në spitalin “Shefqet Ndroqi”, Alma Cani i kërkon qytetarëve të qëndrojnë në shtëpitë e tyre për të respektuar jetën, përgjatë periudhës së vështirë që ka krijuar koronavirusi. Cani shkruan se reanimacioni më i mirë gjatë këtyre ditëve është optimizmi ndërsa shprehet se kjo situatë do të kalojë vetëm përmes bashkimit mes shtetit dhe popullit.

POSTIMI I PLOTE I ALMA CANIT

“Jo panik! Qëndroni në shtëpitë tuaja! Respektoni jeten tuaj dhe te tjereve! Reanimacioni me i mire eshte optimizmi juaj dhe respektimi i rregullave! Kjo furtune do kaloje akoma me shpejt fale unionit shtet e popull! Sot duhet te ngrejme vetem nje flamur te perbashket politik per te gjithe shqiptaret e te jemi bashkepuntore per fitoren e jetes!”, shkruan Cani.