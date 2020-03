Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, moti në vend per ditën e shtunë do të nisë i kthjellët, por gradualisht do të shtohen vranësirat në veri e qendër të vendit. Në ekstremin verior do të nisin reshjet e shiut, pasdite e në mbrëmje.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim 1-8m/sek, duke u shoqëruar me valëzim të forcës1 deri 2 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C

Shkodër 7/19 re diell

Kukës 6/15 re diell

Lezhë 6/18 re diell

Dibër 5/17 re diell

Durrës 9/18 re diell

Tiranë 8/20 re diell

Elbasan 7/21 re diell

Berat 5/20 re diell

Vlorë 7/19 re diell

Korcë 5/17 re diell

Gjirokastër 4/19 re diell

Sarandë 8/20 re diell