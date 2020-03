Dalja pozitive e analizave të një 61 vjecareje ka cuar drejt vetëkarantinimit rreth 15 mjekë, infermierë dhe personel ndihmës të Spitalit Rajonal Fier.

Sipas burimeve thuhet se gruaja ishte kthyer në datë 6 mars nga Italia, nëpërmjet portit të Durrësit, fakt të cilin e nuk e bëri të ditur.

Pasi ka patur probleme me shëndetin ajo është paraqitur në spitalin e Fierit 5 ditë pas kthimit, ku ka marrë ndihmë mjeksore pasi ka qenë me temperaturë dhe është larguar për në shtëpi. Një dite me vonë është paraqitur sërish me probleme në frymëmarrje, por edhe pas insistimit të mjekëve nuk ka treguar që kish qenë ne Itali, por ka thënë se problemet respiratore i ka pas edhe më parë.

Megjithë këtë është kontrolluar sistemi TIMS , nga ku ka rezultuar se e moshuara kishte hyrë në vendin tonë ne datë 6, duke bërë që ti merret mostra për analizim. Në pritje të përgjigjes gruaja është hospitalizuar dhe ka qëndruar e vetme në një dhomë në repartin e pathologjisë.

Pas daljes së përgjigjes, rezultati i së cilës ishte pozitivë, dhe duke parë gjendjen shëndetësore të gruas, kjo e fundit është nisur në Tiranë, ndërsa mjekë, infermier dhe staf ndihmës janë vendosur në karantinë.

61 vjecarja është rasti i pestë i shënuar në Fier, ndërsa më parë kanë rezultuar pozitiv një 66 vjecar nga Patosi dhe tre anëtarët e një familje në Dërmënas.