Ndërsa në Shqipëri rastet po shtohen nga të prekurit me COVID-19, një ekip i fondit monetarë ndërkombëtar ka diskutuar në distancë me autoritet e vendit tonë. Në përfundim të këtij misioni nga datat 9 deri në 13 Mars FMN ka publikuar deklaratën në të cilën thotë se ekonomia e vendit do të ngadalësohet ndjeshëm si pasojë e COVID-19. Sipas Fondit Monetarë Ndërkombëtar është herët për të pasur vlerësime në shifra sesa do të jetë shkalla e ngadalësimit

“Perspektiva afatshkurtër për ekonominë shqiptare ka ndryshuar në tre muajt e fundit. Për më tepër, shpërthimi i fundit global i koronavirusit (COVID-19) pritet të ngadalësojë rritjen ekonomike më tej në vitin 2020.Shkalla e ngadalësimit është tejet e paqartë në këtë moment,do të jenë të nevojshme politika për të mbrojtur njerëzit gjatë shpërthimit të COVID-19 duke siguruar që sektori shëndetësor të ketë burime të mjaftueshme dhe duke mbështetur më të prekurit”

COVID-19 që ka prekur vendin është goditja e dytë që ekonomia shqiptare ka marr pas tërmetiti të 26 Nëntorit. Fondi Monetarë Ndërkombëtarë thotë se është e rëndësishme që projektet e rindërtimit të qeverisen në mënyrë sa më transparte.

“Do të jetë e rëndësishme të sigurohet që projektet e rindërtimit të administrohen në mënyrë transparente, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, dhe të kenë përparësi më të rrezikuarit”.