Këngëtarja e njohur Aurela Gace ka anuluar turin e saj të koncerteve në SHBA. Lajmin këngëtarja e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetet sociale, ku njofton se po kthehet në Shqipëri.

Postimi I plotë:

Grupi po kthehet ( jemi akoma me shume,por s’jane ne foto🙂).

Ne jemi ne USA e fatkeqesisht na duhet te udhetojme ne keto momente ,mbasi shtyme tour-in e koncerteve per nje kohe me te mire per te gjithe.

Ne, jemi prinder femijesh e kemi prinderit tane qe na presin. Por, per te miren tone e te familjeve tona, secili nga ne do te vete izolohet brenda per 14 dite, larg familjareve tane. Sigurisht do ti nenshtrohemi gjithe kontrrolleve te mundshme nga shteti.

Kjo behet sepse ne duam femijet e prinderit tane, sigurisht edhe veten 🙏.

Do t’ja dalim

