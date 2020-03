Gadishulli i ballkanit po ndikohet nga aktiviteti i masave ajrore të nxehta me origjinë nga veri i Afrikës duke kushtëzuar temperatura shumë të larta në territorin Shqipërisë dhe Kosovë.

E Premte dt 13 Mars 2020 moti do të mbetet me kthjellime dhe vranësira të pakta. Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 6 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 2 me lartësi vale 0,3 -0,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të vijojnë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 6/23°C

Zonat e ulëta 8/26°C

Zonat bregdetare 11/26°C