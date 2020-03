TIRANË

Mjeku i njohur Arben Beqiri ka reaguar përmes një postimi në facebook lidhur me situatën e koronavirusit. Për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve, Beqiri u ka dhënë përgjigje pyetjeve më të shpeshta rreth Covid-19

Postimi i plotë:

Pergjigje pyetjeve me te shpeshta rreth Covid 19

1-Sa kohe i duhet virusit nga momenti infektimit deri tek momenti i shfaqjes se semundjes?

Duhen rreth 5 dite nga infektimi deri ne shfaqjen e shenjave te semundjes por ndonjehere mund te zgjase edhe 14 dite

2- pasi sheroheni a fitoni mbrojtje?

Eksperienca me virusit e tjera na mson qe organizmi krijon mbrojtje por me kete virus te to, eshte akoma heret per ta thene kete me siguri. Ajo qe mund te thuhet me siguri dhe qe ka sh rendesi ; eshte qe njerezit e sheruar nuk jane me perhapes te semundjes.

3- Ku ndryshon Covid 19 nga gripi stinor

Ne fakt eshte veshtire ti dallosh pa bere testin por simptoma kryesore e Covid 19 eshte temperatura dhe kolla. Ndersa gripi ka edhe dhimbje fyti, rrjedhje hundesh apo teshtima, por pothuajse asnjehere veshtiresi ne frynemarrje. Kjo shenje e ben shume te mundur diagnozen e Covid 19. Nese e keni nje ankese te tille, kjo perben nje arsye te forte per te telefonuar ne numrin e emergjences te vene per kete qellim.

4- Cfare do te thote “te veteizolohesh”

Te veteizolohesh do te thote te qendrosh ne shtepi per 14 dite, duke evituar jo vetem transportin publik ne raste te domosdoshme por edhe taksite. Ne varesi te mundesive, duke ruajtur distancen me pjesetaret e tjere te familjes

5- A transmetohet virusi nga doreza e dyerve dhe sa gjate mbijeton

Dorezat e dyerve mund te ndoten nga duart qe mbaron virusin dhe aty virusi mund te jetoje per disa dite, prandaj eshte sh e rerendesishme larja e shpeshte e duarve per mbrojtjen nga kjo semundjeje dhe mosperhapjen e saj.

6- A eshte e parrezikshme larja ne nje pishine publike?

Klori ne ujin e pishines I vret virusit, por kjo nuk do te thote qe nuk do ta merrnit virusin ne dhomat e zhveshjes apo ne dorezat e dyerve te ambjenteve pishines

7- A duhet te mbaj nje maske per te pakesuar mundesine e marrjes apo perhapjes se virusit?

Mgjse mjeket dhe kirurget perdorin shpesh maska edhe para kesaj pandemie, dhe sot me shume se kurre jane te detyruar te perdorin maska te nje cilesie te larte, ka pak prova qe perdorimi I maskave prej publikut te beje ndonje ndryshim, per mire apo per keq

Ne fakt direktivat e NHS nuk rekomandojne mbajtjen e maskave nga publiku i zakonshem jashte spitaledhe dhe klinikave. Ekspertet thone qe higjena e mire sic eshte larja e rregullt e duarve dhe patjeter para se te prekni fytyren eshte mjaft me efektive se market.