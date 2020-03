Në vendin e origjinës të koronavirusit, Wuhan ka një panoramë e cila është optimiste! Jeta ka filluar t’i rikthehet normalitetit. Njerëzit kanë lënë shtëpitë e tyre dhe shijojnë motin e ngrohtë në Pekin! Një panoramë krejtësisht ndryshe nga ajo që paraqitet në Shqipëri, siç edhe gazetari Edison Myrteza raporton në një lidhje të drejtëpërdrejtë. Rrugët nuk janë më bosh, si një qytet fantazmë, por njerëzit kanë filluar të lëvizin. Ulja drastike e të infektuarve, në vetëm 8 të tillë në ditë, siç gazetari Edison Myrteza e quan, duket sikur ka sjellë pranverën munguar.

“Lajme kanë nisur pak as shumë gjatë këtij muaji. Uljet drastike këtë muaj të të infektuarve janë një lajm shumë i mirë. Kanë shkuar në pare, duke luajti, dhe këtu në Pekin është kohë e mirë dhe po shijojnë kohën me diell. Duket sikur ka ardhur pranvera dhe njerëzit kanë filluar që të shijojnë motin e ngrohtë pas asaj karantine të gjatë. Këtu në Kinë nga data 25 do të nisë hapja e shkollave. Duket se e kemi hedhur pas dhe jeta do të nisë normalisht. Masat këtu në Kinë kanë qene ekstreme, ndoshta më shumë nga sa duhej, askush nuk është lënë që të futen në hyrjen einstitucionet publike. Kjo gjë nuk është në Shqipëri, por më vjen që njerëzit ka filluar të qëndrojnë në shtëpi. Jemi si dy kahe të kundërta, njerëzit kanë lënë kafet dhe janë mbyllur në shtëpi, këtu është e kundërta. Situata është shumë herë më e qetë. Nëse do të dalësh në rrugë, jeta ka filluar të jetë shumë normale. Vendet e tjera të mësojnë nga Kina, jo më kot ka dërguar mjekë në Itali që t’i mësojnë se çfarë duhet të bëjnë”, tha Edison Myrteza.