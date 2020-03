Dhjetë drejtues automjetesh që thyen urdhrin e moslëvizjes me automjete nga ora 06.00 e mëngjesit të sotëm janë shoqëruar në polici.

Ata do të procedohen në bazë të Kodit Rrugor për shkelje të rregullave të qarkullimit. Duke nisur nga mengjesi i sotem deri te henen, policia e shtetit ka deklaruar se do te ndaloje qarkullimin me automjete private duke lejuar vetem ato te furnizimit ushqimor, te farmacive dhe administrates mjekesore qe eshte angazhuar ne betejen me koronavirusin, ben me dije lajmifundit.al. Kufizimi i levizjes u be me dije nga kryeministri Edi Rama dhe u vendos ne zbatim me pas nga policia e shtetit.

