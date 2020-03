Zv.kryeministri Erion Braçe ka qenë sot vetë për rreth 4 orë për të vëzghuar punën e Policisë me personat e ardhur nga Italia në tre javët e fundit por edhe për respektimin e rregullave.

Braçe thotë se Policia ka emrat e të gjithë personave që janë kthyer nga Italia 3 javët e fundit dhe do i trokasë në derë për të parë nëse po vetëkarantinohen apo jo.

Po ashtu ai shprehet se qeveria nuk mund të lejojë që personat që thyejnë rregullat e vetëkarantinimit të infektojnë të tjerë, kështu që do të ndalohen nga Policia dhe do të gjobiten.

Fier është për Braçen qarku që e shqetëson më shumë pasi sot sipas tij ishte neglizhent dhe shpërfillës ndaj masave dhe rrezikut.

STATUSI I ERION BRAÇES

KESHTU E PASHE 1/3 SHQIPERISE,

NGA TIRANA NE FIER,

NGA MENGJESI NE MESDITE!

Pas nje rrugetimi me shume se kater ore, dua te them disa gjera;

1. SHUME FALEMINDERIT MILIONA NJEREZVE NE TRE QARQET ME TE MEDHA TE VENDIT PER BINDJEN NDAJ RREGULLAVE, SAKRIFICEN PER TI DHENE NJE STOP JETES AKTIVE E PER TE QENDRUAR NE SHTEPI;

2. SHUME FALEMINDERIT DISA MIJERA SHERBYESVE TE SHTETIT NE RRUGE, QENDRA SHENDETESORE,

SPITALE E URGJENCA, BURRA E GRA, POLICE, USHTARAKE, MJEKE, INFERMIERE, SHOFERE E SANITARE,

NE VIJEN E PARE E NE GADISHMERI PER TE GARANTUAR RREGULLAT, PERBALLUR ME PERHAPJEN E KORONA VIRUSIT, SHPETUAR JETE NJEREZISH;

3. JAM I SHQETESUAR PER DISA MIJERA TE ARDHUR TRE JAVET E FUNDIT NGA ITALIA KRYESISHT,

KTHYER NE SHTEPITE E TYRE NE QYTET E VECANERISHT NE FSHAT;

NA MIREKUPTONI,

JU NUK MUND TE DILNI NGA SHTEPITE NE RRUGE, NE SHESHE QYTETI APO FSHATI, KAFENE ENDE TE PAMBYLLURA!

CDONJERI NGA RASTET E EGZAMINUARA DERI TANI KA HISTORI UDHETIMI ME ITALINE APO KONTAKTESH ME NJEREZ TE KTHYER NGA ITALIA!

NE NUK MUND TE LEJOJME TE INFEKTOHEN TE TJERE NJEREZ;

JU DUHET TE RRINI NE SHTEPI

PER 14 DITE ME RRADHE!

POLICIA E SHTETIT TANI KA EMRAT,

BASHKE ME ZYRTARET VENDORE DO TROKASE NE DYERT TUAJA E DO GARANTOJE QENDRIMIN TUAJ NE SHTEPI!

KUSH DEL DO KETE 5000 EURO GJOBE, KUSH DEL SERISH DO NDALOHET NGA POLICIA!

4. ME SHQETESON SHUME FIERI;

E PASHE SOT NEGLIZHENT, SHPERFILLES, RELATIVIZUES TE RREZIKUT QE ESHTE KUDO!

DUHET TE NDRYSHOJE;

FIERI ESHTE QARKU I DYTE I SHQIPERISE NGA POPULLSIA E EKONOMIA, I PARI PER EKSPORTET,

ESHTE JETIK PER KETE VEND!

FIERI DUHET TE VLERESOJE REALISHT RREZIKUN, DUHET TE ZBATOJE RREGULLAT, DUHET TE RRIJE NE SHTEPI!

KAFENETE U MBYLLEN SOT,

MBYLLUR DO TE RRINE!

5. PO AQ SHQETESIM KAM PER ZONAT RURALE KU KA SHUME PUNE E PAK VEMENDJE TEK LAJMET, NJOFTIMET, REGULLAT, NDALIMI!

NJE PJESE E TE KTHYERVE NGA ITALIA JANE NE FSHTRA;

DUHET TE RRINE PER 14 DITE

NE SHTEPI!

POLICIA DO TE GARANTOJE ME CDO KUSHT VETEKARANTIKIMIN E TYRE!

6. MIJERA BUJQ PO PUNOJNE SOT NE TOKA E SERA, PO PRODHOJNE, FURNIZOJNE ME PERIME TE FRESKETA QYTETET, TREGJET TONA, PO EKSPORTOJNE;

PO MBJELLIN SERISH PA PUSHIM!

SHUME MIRENJOHJE PUNETOREVE TE BUJQESISE KUDO NE MYZEQE