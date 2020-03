Tashmë është zyrtare, Serie A ka rastin e parë të koronavirusit: bëhet fjalë për Daniele Ruganin. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Juventusi nëpërmjet një komunikate. “Futbollisti Daniele Rugani ka dalë pozitiv në testin për Koronavirus-COVID-19 dhe për momentin nuk shfaq asnjë sinptomë. Juventus Futboll Klub ka aktivizuar procedurat e izolimit të parashikuar nga normativa, përfshirë dhe zbulimin e personave që kanë pasur kontakt me të”.

Duke parë rritjen e madhe të virusit në ditët e fundit, ishte vetëm çështje kohe dhe tashmë mbrriti: Rugani është futbollisti i parë i Serie A pozitiv ndaj COVID-19. Ndonëse nuk ka shfaqur asnjë sinptomë, u zbulua pozitiviteti i lojtarit falë rritjes së sigurisë që kishte bërë klubi duke shpeshtuar analizat e të gjithë anëtarëve të tij.

Në këtë pikë, të gjithë ata që kanë rënë në kontakt me lojtarin, do të futen në karantinë, veprim që nuk do ta lejojë Juventusin të zbresë në fushën e lojës javën e ardhshme për ndeshjen e kthimit në Champions League kundër Lionit. Ndërkohë, Ronaldo që gjendet në Portugali për të vizituar nënën e tij, që u godit nga një iktus, do ta bëjë karantinën në shtëpi.