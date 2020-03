Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj u kërkon të gjithë qytetarëve që të qëndrojnë në shtëpi. Ministri paralajmëron se angazhimi do të thellohet me bindjen se qytetarët do të bashkëpunojnë dhe mbështesin strukturat e vijës së parë.”Situata përballohet kur secili bën pjesën e tij. Ndërkohë që punonjësit e shëndetësisë, të policisë, ushtarakët e të tjerë duhet të mbajnë barrën kryesore, të tjerët duhet të bëjnë një gjë më të thjeshtë, por po aq të rëndësishme: të qëndrojnë në shtëpi.Policia, e mbështetur nga Ushtria, vijon kontrollin e gjerë për kufizimin e lëvizjeve në të gjithë vendin. Orët dhe ditët në vijim janë vendimtare për frenimin e përhapjes së virusit në vend. Ndaj ky angazhim do të njohë thellim të mëtejshëm, me bindjen se qytetarët do të bashkëpunojnë dhe mbështesin strukturat e vijës së parë’ shkruan Lleshaj.

