Personave që u mbaron afati i pasaportës, pra u skadon këto ditë do të vijojnë që ta përdorin. Kryeministri Rama u shpreh se pasaporta do të jetë e vlefshme. “Pasaporta do të konsiderohet e vlefshme edhe nëse mbaron afati këto ditë. Do të pezullohet afati” tha Rama.

