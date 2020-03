Arjan Mezini, Mjek Plumolog në Spitalin Shefqet Ndroqit, tha në emisionin Opinion se qytetarët duhet të ndërgjegjësohen për të respektuar masat e marra kundër përhapjes së koronavirusit.

Mezini paralajmëroi se nëse qytetarët shqiptarë vijojnë të mos respektojnë këshillat do të kjemi një kolaps më të madh se Italia.

“Patjetër është shumë i rrezikshëm e nduk duhet të jemi mendjelehtë e të bëjmë të njëjtin gabim që bëri Italia. Nuk duhet të jemi kaq mendjelehtë se mendjelehtësia merr jetë njerëzish. Unë do them skenarin më të frikshëm, shpresoj mos ndodh.

Skenari i Italisë se rastisi në një vend të pazhvilluar, por po kolapsin. Dhe nga kolapsimi nuk po vjen nga se nuk po iu ofrohet shërbimi mjekësor, por nga siellja e papërgjegjshme, vazhduan jetën e tyre të zakonshme sikur nuk kishte epidemi.”

Është e vërtet që në Itali po mjekohen vetëm që kanë më shumë shpresë.

Po! Mesa kuptoj unë që mjekët kanë arritur në një pikëzim sa shanse ka dikush e sa ka dikush tjetër. Është e t merrshme.

Skenari më i keq i yni?

Skenari ynë, patjetër nëse do të vazhdojmë me këtë sillemi, jemi në një moment që ta kemi totalisht në dorë ta kontrollojmë, dhe kjo varte nga ne. Unë po jap shembullin persona, prindërit e mi i kam njëri 80 vjeç e tjetri 89, i kam izoluar në shtëpi.

Deri më tani kemi 15 raste, por po vazhduam të sillemi kështu, ky numër do ndryshoi në mënyrë progresive kur në nuk do e kontrollojmë dot. Po u them qytetarëve, ne nuk kemi sistemin shëndetësor italian, tek ne do të ketë një kolaps edhe më të tmerrshëm. Dhe unë nuk dua që si mjek të arrijmë një vd ekshmëri 30%./Opinion