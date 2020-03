“Që të jemi të qartë edhe njëherë. Koronën do ta marrin masivisht si virus grupi, e marrin masivisht, por njëlloj si me virusin e grupit, 80% e jona nuk do ta marrin vesh kurrë që e patën apo jo, se unk do të kemi asnjë simptomë. 20% i atyre që do të ndjehen jo mirë, duhet të kemi fokusin e vëmendjen që flasim për këtë. Një pjesë e kalojnë me shqetësime si një grupi, rrufë, pak temperaturë, këputje, por nuk shkojnë në një gradë më të”.

Anetaresohuni ne Forumin e LajmiFundit.al dhe diskutoni e postoni lirisht per te gjitha temat qe deshironi!