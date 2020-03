Ish-ministri i Drejtësisë, Eduard Halimi ka ndarë me të gjithë një lajm të hidhur, pasi vjehrri i tij ka ndërruar jetë. Përmes një mesazhi në ‘Facebook’ Halmi u bën apel të gjithë të afërmeve e miqve se për shkak të koronavirusit, ceremonia mortore nuk do të bëhet sipas traditave.

Po ashtu ai thekson se pritja e njerëzve do të bëhet në një moment të dytë, kur të qetësohet situata për shkak të koronavirusit, i cili deri më tani i ka marrë jetën një 73-vjeçareje.

Postimi i Halimit

Pas një semundje të gjatë ndërroi jetë në moshë 86-vjecare Marku Kilica, babai i bashkëshortes sime.

Ai ishte nipi i Tonç Kilicës, Kryetarit të Parë të Bashkisë Fier i cili dhe ngriti flamurin ne Fier, vëllai i heroit Janaq Kilica, vellai i Vilson Kilicës, piktorit të popullit dhe pasardhës i shumë patriotëve të tjerë në qytetin e Fierit. Marku studioi për Inxhinieri në Kinë dhe gjithë jeten ia perkushtoi ndertimit dhe drejtimit si Kryeinxhinier i Azotikut ne Fier. Ai u martua me Klaren dhe solli ne jete dy vajza, Holtën dhe Lean, bashkeshorten time!

Te dashur miq, shoke e te aferm,

Une e di se ne kushte normale secili prej jush do donte te ishte bashke me ne, me familjen tone, qe te na gjendeshit ne kete dite shume te trishtuar per te gjithe ne, ashtu si dhe ne ju jemi gjendur. Por ne kushtet ne te cilat ndodhet vendi, pandemine e CoronaVirus, gjithe familja jone e mirekupton plotesisht pamundesine tuaj sipas rastit per te marre pjese ne ceremonine e sotme mortore tek Alba 2000 prane Medresese ne Tirane dhe funeralin qe nis ne oren 12.00 per ne varrezat e Sharres!

Koha kerkon qe te ndryshojme zakonet tona shekullore dhe ne te gjithe ju mirekuptojme per kete! Shendeti juaj dhe i familjarve tuaj eshte para se gjithash dhe mbi te gjitha!

Te gjitha ritet sipas zakonit, vizitat pas mortore dhe dreka perkujtimore do te zhvillohen ne nje moment tjeter pas kalimit te situates me CoronaVirus.

Ju falenderojme shume per mesazhet tuaja! Ne emrin tim dhe te gjithe familjes se bashkeshortes sime! Eduard Halimi