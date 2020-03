Të veshur me veshjet e specializuara, mjekët, infermierët, sanitaret e spitalit ‘Infektiv’ janë në krye të detyrës dhe kanë një mesazh për të gjithë shqiptarët, e sidomos fjalia e fundit e thënë nga ata, është ajo që duhet të mos e harrojmë në asnjë moment. Më poshtë po ju sjellim albumin me fotot nga ‘Infektivi’ të postuar nga një infermiere, ku mesazhi i tyre dhe veshja profesionale na mbush me shprese, pasi ata janë padiskutim heronjtë e heshtur.

“Per te gjithe ju qe na shihni cuditshem kur ne futemi te godina e spitalit Infektiv , te kthyer ne karantin tashme⛔️❌. Jemi ne infermieret,mjeket,sanitaret ato q kemi qene gjithmon ne sherbimin tuaj vecse tani ka ndryshuar uniforma jone. Por ne jemi serisht te njejtet vecse ne nje mision te veshtire qe t gjithe ju sdo e kuptoni!

Ne jemi me të rrezikuarit nga te gjithe , ne rrezik esht dhe familja jone ndaj Ju lutem mos na shihni cuditshem e mos na pyesin si ja dalim ! Se ne të gjithe bashke ja dalim dhe të gjithe bashkë do dalim shendosh e mir nga ky mision ! Me mbeshtetjen e madhe te shefes sone prof. Najada Çomo do ja dalim jam e bindur per kete !Ju lutem ju qendroni ne shtepi ! Ama ne nuk mundemi ! Lutem per stafin tim , per Kliniken e pare te spitalit infektivit ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻/bw