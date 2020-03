Call Center-at ‘shkelin’ me urdhrat bazë! Punonjësit, pa maska e doreza dhe s’respektohet as 1 m distancë

Denoncime të shumta kanë mbërritur në redaksinë e Shqiptarja nga punonjës të Call-Centre, ndaj të cilëve ndonëse vendi ndodhet në një situatë të jashtëzakonshme për shkak të koronavirusit, nuk është marrë asnjë masë mbrojtëse ndaj tyre. I tillë është edhe rasti i një Call Centre në Kodrën e Diellit. Përveç faktit që vijojnë të punojnë, edhe pse është dhënë urdhër për reduktimin e stafit, një gjë e tillë jo vetëm që nuk ka ndodhur, por nuk respektohet as distanca prej 1 m nga njëri-tjetri, nuk janë pajisur as me maska dhe as me doreza. Shqiptarja.com sjell një foto ku shihen që në pushimin e tyre qëndrojnë jashtë në grumbullime të mëdha, duke shkelur me dy këmbë të gjitha rregullat minimale për mbrojtjes ndaj koronavirusit.